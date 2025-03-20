Секс-іграшка стала причиною поліцейської операції у Німеччині

Викинута секс-іграшка стала приводом для поліцейської операції в районі Бад-Кройцнах у німецькій федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Те, що спочатку виглядало як ознака тяжкого злочину, при детальному огляді виявилося сміттям у формі жіночих сідниць.

За повідомленням поліції, після того, як свідок повідомив про можливий тяжкий злочин, екіпаж патрульної машини знайшов на лузі поблизу Гаргесгайма викинуту секс-іграшку – замість частин тіла, про які повідомлялося. Іграшка була схожа на жіночі сідниці.

"Гумовий предмет, імовірно, залишений самотнім коханцем, офіцери помістили у відповідний сміттєвий бак", – йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, торік восени місцевий політик на півночі Німеччини, який опублікував фотографію секс-ляльки у футболці клубу "Санкт-Паулі" з петлею на шиї, пішов у відставку після хвилі критики.

А у лютому цього року ляльки у воді, схожі на людей, стали причиною поліцейської операції на берлінському каналі Ландверканал.