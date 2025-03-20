Разведка Британии: с 2022 года Россия потеряла 900 тысяч военных

Разведка Великобритании проанализировала численность потерь российской армии с начала большой войны в 2022 году.

Обзор опубликован на странице британского Минобороны в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в разведке Великобритании, вооруженные силы России, вероятно, потеряли примерно 900 тысяч военных убитыми и ранеными с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Из них, вероятно, погибло от 200 до 250 тысяч российских солдат, что является наибольшими потерями России со времен Второй мировой войны, проинформировали разведчики.

В Британии предполагают, что глава Кремля Владимир Путин и российское военное руководство, скорее всего, ставят свои цели в войне выше жизни российских солдат.

"Они почти наверняка готовы терпеть постоянные высокие потери, если это не будет негативно влиять на поддержку войны со стороны общественности или элиты, а также если эти потери можно будет заместить", – отметили в анализе.

В Британии утверждают, что хозяин Кремля и российское руководство, скорее всего, значительно меньше ценят жизни российских граждан, которые "принадлежат к этническим меньшинствам и проживают в бедных регионах, и, как следствие, российские усилия по вербовке непропорционально сосредоточены именно на этих территориях".

В анализе отметили, что россияне из городских центров, таких как Москва и Санкт-Петербург, дали "непропорционально меньше военнослужащих, чем их более бедные соотечественники из числа этнических меньшинств".

Недавно в анализе британских разведчиков говорилось, что с начала 2025 года потери российской оккупационной армии в Украине составили уже 90 тысяч военных убитыми и ранеными.

Также британская разведка проанализировала состояние российской армии по состоянию на третий год полномасштабной войны против Украины и рассказала о ее потерях.

Кроме этого, разведчики писали, что РФ принудительно раздает свои паспорта на оккупированных территориях, которые также являются основанием для призыва в российскую армию.