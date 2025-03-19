Саммит лидеров ЕС поддержит трибунал для Путина под эгидой Совета Европы, но без Венгрии

В выводах Европейского совета, который состоится в Брюсселе 20-21 марта, будет подчеркнута необходимость привлечения к ответственности виновных за преступления, совершенные во время войны России против Украины, и признана важность процесса создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы.

Об этом говорится в проекте текста выводов саммита, которым располагает "Европейская правда".

Ожидается, что лидеры ЕС назовут важным шагом создание спецтрибунала под эгидой Совета Европы, который имеет целью наказать виновных за преступление агрессии России против Украины, прежде всего лидера России Владимира Путина и высшее руководство РФ.

Стоит отметить, что часть выводов, посвященная Украине, не будет поддержана Венгрией: ожидается, что ее утвердят 26 государств ЕС из 27.

"Европейский совет подтверждает решительную приверженность Евросоюза обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления, совершенные в связи с российской агрессией против Украины. В этом контексте прогресс, достигнутый в создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы, является важным шагом", – говорится в документе.

Как сообщалось, 7 марта министры государств Европейского Союза, среди прочего, обсуждали вопрос создания трибунала по наказанию преступления агрессии России против Украины, который имеет целью привлечь к ответственности лидера России Владимира Путина.

Обсуждение относительно спецтрибунала для России за преступление агрессии продолжаются с 2022 года, поскольку до сих пор не существует международного суда, который бы привлекал к ответственности за преступление агрессии. Но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было.

4 февраля 2025 года, по информации источников, во время 13-й встречи группы государств (Core Group) по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины был утвержден проект устава трибунала и достигнута договоренность о его запуске на базе двустороннего соглашения Украины с Советом Европы.

Больше о планах создания трибунала читайте в интервью генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе: Трибунал за преступление агрессии создадут в 2025 году, от Трампа нет негативных сигналов: генсек СЕ.