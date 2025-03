Рубио заверил, что "никто не угрожал" отключить Украину от Starlink

Госсекретарь США Марко Рубио заверил польского коллегу Радослава Сикорского в том, что "никто не угрожал отключить Украину от Starlink".

Соответствующее сообщение он разместил в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Госсекретарь США назвал выдумками намеки Сикорского на ненадежность SpaceX миллиардера Илона Маска как поставщика услуг.

Рубио воспользовался случаем заявить, что без спутниковой связи Starlink "Украина уже давно бы проиграла войну, а россияне были на границе с Польшей".

"Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, и россияне были бы сейчас на границе с Польшей", – написал он.

Just making things up.

No one has made any threats about cutting Ukraine off from Starlink



And say thank you because

without Starlink Ukraine would have lost this war long ago and Russians would be on the border with Poland right now https://t.co/ImeiHFgaaw