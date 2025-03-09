Маск пообещал не отключать Украине Starlink даже при несогласии с политикой Киева

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что никогда не отключит сеть Starlink для украинских военных, пусть он и не согласен с политикой Украины.

Об этом он написал в своей соцсети X (Twitter), передает "Европейская правда.

Маск отметил, что без Starlink украинские линии связи разрушились бы, поскольку россияне могут заглушить все другие коммуникации.

"Чтобы быть предельно ясным, независимо от того, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не выключит свои терминалы", – заявил Маск.

"Мы бы никогда не пошли на такое и не использовали бы это как разменную монету", – подчеркнул он.

Exactly!



To be extremely clear, no matter how much I disagree with the Ukraine policy, Starlink will never turn off its terminals.



I am simply stating that, without Starlink, the Ukrainian lines would collapse, as the Russians can jam all other communications!



We would never… – Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Ранее в этот день госсекретарь США Марко Рубио заверил польского коллегу Радослава Сикорского в том, что "никто не угрожал отключить Украину от Starlink".

Сикорский ранее заявил, что Польша будет вынуждена искать другого поставщика, если компания SpaceX покажет себя ненадежным провайдером спутниковой связи Starlink.

Поводом стали заявления Маска, что украинская линия фронта обвалится, если он отключит Starlink.