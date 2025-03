Маск пообещал не отключать Украине Starlink даже при несогласии с политикой Киева

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что никогда не отключит сеть Starlink для украинских военных, пусть он и не согласен с политикой Украины.

Об этом он написал в своей соцсети X (Twitter), передает "Европейская правда.

Маск отметил, что без Starlink украинские линии связи разрушились бы, поскольку россияне могут заглушить все другие коммуникации.

"Чтобы быть предельно ясным, независимо от того, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не выключит свои терминалы", – заявил Маск.

"Мы бы никогда не пошли на такое и не использовали бы это как разменную монету", – подчеркнул он.

To be extremely clear, no matter how much I disagree with the Ukraine policy, Starlink will never turn off its terminals.



I am simply stating that, without Starlink, the Ukrainian lines would collapse, as the Russians can jam all other communications!



We would never…