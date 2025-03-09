Глава МИД Польши отреагировал на угрозы Маска отключить Starlink для ВСУ

Польша будет вынуждена искать другого поставщика, если компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска покажет себя ненадежным провайдером спутниковой связи Starlink.

Об этом в X (Twitter) написал глава МИД Польши Родослав Сикорский, передает "Европейская правда".

Таким образом Сикорский отреагировал на угрозы Маска отключить Starlink для украинских военных.

Ранее Маск заявил, что украинская линия фронта обвалится, если он отключит Starlink. "Меня тошнит от многолетней бойни в тупике, в которой Украина неизбежно проигрывает. Каждый, кому это действительно не безразлично, кто действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась", – заявил он.

Сикорский в ответ напомнил Маску, что Starlink для Украины оплачивается правительством Польши, и подобные угрозы заставляют задуматься о надежности поставщика услуг.

"Польское Министерство цифровизации платит за Starlink для Украины около 50 миллионов долларов в год. Если отбросить этику угроз жертве агрессии, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", – заявил глава МИД Польши.

В Польше уже предупреждали, что возможное отключение доступа к сети Starlink для Украины со стороны миллиардера Илона Маска спровоцирует "большой международный кризис".

Тем временем стало известно, что Европейская комиссия выясняет, как она может помочь Украине в обеспечении спутниковой связи на фоне сообщений о возможном перекрытии доступа к сети Starlink.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что представители администрации Дональда Трампа угрожали Украине немедленным отключением от Starlink, если Киев не согласится на соглашение о распределении прибыли от использования украинских природных ресурсов.

Американский миллиардер Илон Маск назвал неправдивым эти сообщения.