В Венгрии запретили вход в парламент депутатам, которые хотели сорвать запрет гей-прайдов

В Венгрии запретили вход в парламент шести оппозиционным депутатам, которые зажгли дымовые шашки в сессионном зале, пытаясь сорвать принятие закона о запрете ЛГБТК+ сообществам проводить свой ежегодный прайд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Законодатели из либеральной партии Momentum и независимый депутат Акош Хадхази устроили акцию протеста, использовав дымовые шашки в зале парламента, которые наполнили его густыми шлейфами разноцветного дыма.

"В принципе, мы не удивлены", – сказал лидер Momentum Давид Бедо в интервью Politico, комментируя это решение.

По его словам, в политсиле ожидали, что спикер венгерского парламента и близкий соратник премьера Виктора Орбана Ласло Кевер "ударит по ним со всей силой".

"Мы продолжим организовывать там сопротивление, чтобы отменить этот позорный закон о собраниях", – сказал Бедо.

Бедо и двум другим законодателям запретили входить в парламент на два месяца и будут удерживать их зарплату в течение шести месяцев.

Трем другим депутатам от Momentum запретили входить в парламент сроком на один месяц и лишили зарплаты за четыре месяца.

Штраф Бедо в размере более 24 миллионов венгерских форинтов (60 тысяч евро) является крупнейшим штрафом, который когда-либо накладывали на члена венгерского парламента, а общая сумма санкций шести законодателей достигла более 80 миллионов форинтов (200 тысяч евро).

17 марта правящая партия Венгрии "Фидес" подала в парламент законопроект, который запрещает проведение прайда ЛГБТК+ сообществ и накладывает штрафы на организаторов и участников мероприятия.

Уже на следующий день в Венгрии приняли закон 136 голосами против 27.

В Будапеште состоялись массовые протесты против ограничения права на собрания и запрета прайда ЛГБТК+ сообществ.