В Угорщині заборонили вхід до парламенту депутатам, які хотіли зірвати заборону гей-прайдів
В Угорщині заборонили вхід до парламенту шістьом опозиційним депутатам, які запалили димові шашки в сесійній залі, намагаючись зірвати ухвалення закону про заборону ЛГБТК+ спільнотам проводити свій щорічний прайд.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Законодавці з ліберальної партії Momentum і незалежний депутат Акош Хадхазі влаштували акцію протесту, використавши димові шашки в залі парламенту, які наповнили її густими шлейфами різнокольорового диму.
"В принципі, ми не здивовані", – сказав лідер Momentum Давід Бедо в інтерв'ю Politico, коментуючи це рішення.
За його словами, у політсилі очікували, що спікер угорського парламенту і близький соратник прем'єра Віктора Орбана Ласло Кевер "вдарить по них з усією силою".
"Ми продовжимо організовувати там опір, щоб скасувати цей ганебний закон про зібрання", – сказав Бедо.
Бедо і двом іншим законодавцям заборонили входити до парламенту на два місяці й утримуватимуть їхню зарплату протягом шести місяців.
Трьом іншим депутатам від Momentum заборонили входити до парламенту терміном на один місяць і позбавили зарплати за чотири місяці.
Штраф Бедо в розмірі понад 24 мільйони угорських форинтів (60 тисяч євро) є найбільшим штрафом, який будь-коли накладали на члена угорського парламенту, а загальна сума санкцій шести законодавців сягнула понад 80 мільйонів форинтів (200 тисяч євро).
17 березня керівна партія Угорщини "Фідес" подала до парламенту законопроєкт, який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу.
Вже наступного дня в Угорщині прийняли закон 136 голосами проти 27.
У Будапешті відбулися масові протести проти обмеження права на зібрання та заборони прайду ЛГБТК+ спільнот.