В Угорщині заборонили вхід до парламенту депутатам, які хотіли зірвати заборону гей-прайдів

В Угорщині заборонили вхід до парламенту шістьом опозиційним депутатам, які запалили димові шашки в сесійній залі, намагаючись зірвати ухвалення закону про заборону ЛГБТК+ спільнотам проводити свій щорічний прайд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Законодавці з ліберальної партії Momentum і незалежний депутат Акош Хадхазі влаштували акцію протесту, використавши димові шашки в залі парламенту, які наповнили її густими шлейфами різнокольорового диму.

"В принципі, ми не здивовані", – сказав лідер Momentum Давід Бедо в інтерв'ю Politico, коментуючи це рішення.

За його словами, у політсилі очікували, що спікер угорського парламенту і близький соратник прем'єра Віктора Орбана Ласло Кевер "вдарить по них з усією силою".

"Ми продовжимо організовувати там опір, щоб скасувати цей ганебний закон про зібрання", – сказав Бедо.

Бедо і двом іншим законодавцям заборонили входити до парламенту на два місяці й утримуватимуть їхню зарплату протягом шести місяців.

Трьом іншим депутатам від Momentum заборонили входити до парламенту терміном на один місяць і позбавили зарплати за чотири місяці.

Штраф Бедо в розмірі понад 24 мільйони угорських форинтів (60 тисяч євро) є найбільшим штрафом, який будь-коли накладали на члена угорського парламенту, а загальна сума санкцій шести законодавців сягнула понад 80 мільйонів форинтів (200 тисяч євро).

17 березня керівна партія Угорщини "Фідес" подала до парламенту законопроєкт, який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу.

Вже наступного дня в Угорщині прийняли закон 136 голосами проти 27.

У Будапешті відбулися масові протести проти обмеження права на зібрання та заборони прайду ЛГБТК+ спільнот.