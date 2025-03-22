Уиткофф: Путин молился за Трампа, когда тот пережил покушение, и подарил ему портрет

Специальный посланник американского президента Стив Уиткофф рассказал о своем недавнем визите к главе Кремля Владимиру Путину, во время которого тот подарил ему портрет Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону, пишет "Европейская правда".

Уиткофф назвал визит к Путину "личным" и рассказал, как правитель России "заказал прекрасный портрет президента Трампа".

"Путин заказал прекрасный портрет президента Трампа у ведущего российского художника и фактически подарил его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу", – сказал он.

Также он заявил, что узнал во время визита о том, как после июльского покушения на Трампа Путин "пошел в местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента".

"Не потому, что он мог стать президентом Соединенных Штатов, а потому, что у него была с ним дружба, и он молился за своего друга. Можете себе представить, как это – сидеть там и слушать такие разговоры?", – увлекся рассказом Уиткофф.

Далее, по его словам, он "вернулся домой и передал это послание президенту, передал картину, и он был очень тронут ею".

"Вот такую связь мы смогли восстановить, кстати, с помощью простого слова "коммуникация", которое многие сказали бы, что не стоило этого делать, потому что Путин – плохой парень. Я не считаю Путина плохим человеком. Это сложная ситуация, война и все составляющие, которые к ней привели", – добавил он.

Напомним, 14 марта Уиткофф был в России и имел встречу с Путиным, где обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня. В тогда Кремле заявили, что через Виткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Трампу.

После того, 18 марта, Трамп пообщался с главой Кремля. Во время разговора они обсудить прекращение войны в Украине.

Уже на следующий день Виткофф заявил, что в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидда состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.