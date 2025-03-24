Вэнс вступился за Уиткоффа: критикуют, потому что "добивается успеха"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вступился за спецпредставителя президента США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, который столкнулся с широкой критикой за свои "дипломатические" усилия, в частности, по Украине.

Свою реакцию Вэнс написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Вэнс заявил, что Уиткофф – "замечательный парень, который делает невероятную работу", а люди, которые критикуют его, "злятся, что он достигает успеха там, где они терпели поражение в течение 40 лет",

"Оказывается, большая часть дипломатии сводится к простому навыку: не быть идиотом", – написал вице-президент США.

Напомним, недавно Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону фактически признал "референдумы", которые Россия проводила на оккупированных территориях в 2022 году.

В этом же интервью Уиткофф заявил, что членство Украины в НАТО несовместимо с потенциальным мирным соглашением с Россией.

В Европейской комиссии после интервью посланника Трампа отметили непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и подчеркнули, что так называемые "референдумы", проведенные Россией на оккупированной территории Украины, были полностью сфальсифицированы.

А в Верховной Раде потребовали отстранения Уиткоффа с должности после "позорных" заявлений об Украине.