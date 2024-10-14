ЕС наложил санкции на лидера молдовской Гагаузии и еще нескольких человек за дестабилизацию Молдовы

Евросоюз утвердил новые санкции против лидера автономного региона Молдовы Гагаузии и еще нескольких лиц за деятельность, направленную на дестабилизацию Молдовы.

Как пишет "Европейская правда", об этом 14 октября сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Под санкции попали пять физических лиц и одно юридическое лицо.

В частности, это лидер (башкан) Гагаузии Евгения Гуцул – за ее роль в "продвижении сепаратизма, попытках свержения конституционного строя и создании угрозы для суверенитета и независимости Молдовы".

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Также в списке – ее заместитель и советник по коммуникационным вопросам Михаил Влах, заместитель отдела по внешним связям администрации Гагаузии Юрий Кузнецов, заместитель председателя исполнительного комитета и депутат регионального парламента Илья Узун.

Кроме того, под санкциями оказались зарегистрированная в России общественная организация "Евразия" и ее основательница Нелли Парутенко.

Санкции предусматривают замораживание их активов, запрет въезда в ЕС и запрет на передачу им любых средств или других экономических ресурсов.

Решение уже опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Санкции применены по отдельному санкционному режиму ЕС для наказания лиц, причастных к дестабилизации Молдовы, который основали в апреле 2023 года.

Лидер Гагаузии, наиболее пророссийского региона Молдовы, Евгения Гуцул избрана на должность от популистской пророссийской партии "Шор" и благодаря поддержке этой политсилы выиграла на выборах, хотя до этого не принимала никакого участия в общественно-политической жизни.

Гуцул отметилась несколькими поездками в Россию и входит в пророссийское объединение молдовской оппозиции "Победа", созданное в Москве. В Молдове против Гуцул возбуждено уголовное дело о незаконном партийном финансировании. Также руководительница Гагаузии оказалась под санкциями США.