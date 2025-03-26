СМИ узнали детали договоренностей будущей коалиции в Германии по Украине

Переговорщики по созданию коалиции в Германии прописали в рабочих документах договоренности по Украине, среди них – поддержка перспективы членства Украины в НАТО и создание специального трибунала для наказания Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Одна из рабочих групп во время переговоров о создании новой правительственной коалиции в Германии прописала несколько пунктов предварительных договоренностей, касающихся Украины.

В частности, во внутренних бумагах, которые попали в руки журналистов, указано, что "Украина как сильное, демократическое и суверенное государство, которое самостоятельно и имея евроатлантическую перспективу решает свое будущее, имеет центральное значение" для безопасности Германии.

"Поэтому мы будем вместе с партнерами существенно усиливать и надежно продолжать нашу военную, гражданскую и политическую поддержку Украины", – говорится в документах, которые попали в распоряжение СМИ в понедельник, 25 марта.

Переговорщики также договорились, что будут добиваться достижения "настоящего и долгосрочного мира" в Украине в "тесном сотрудничестве с партнерами". В частности, речь идет о предоставлении Украине "материальных и политических гарантий безопасности".

Кроме того, в документах отмечается, что Германия примет участие в восстановлении Украины и будет искать "в сотрудничестве с партнерами возможности эффективно использовать замороженные российские государственные активы для финансовой и военной поддержки Украины".

Коалиционные переговорщики также высказались за поддержку перспективы членства Украины в НАТО и создание специального трибунала для "адекватного преследования" ответственных за "преступление агрессии против Украины".

Напомним, 25 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета.

Но поскольку коалиционные переговоры продолжаются, Шольц будет исполнять обязанности канцлера до начала работы нового правительства.

25 марта новый состав Бундестага, созванный после парламентских выборов в феврале, начал работу.

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