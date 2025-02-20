Сейм Латвії зробив крок до заборони купівлі нерухомості громадянами РФ та Білорусі

У четвер, 20 лютого, депутати Сейму Латвії підтримали в першому читанні законопроєкт "Закон про обмеження транзакцій, які загрожують національній безпеці", який передбачає заборону для громадян Росії та Білорусі або належним їм юридичним особам купувати нерухомість у країні

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Мета законопроєкту – не допустити шкідливих або небезпечних для національних інтересів Латвії дій, а також запобігти обходу введених міжнародних санкцій.

Зміни стосуватимуться фізичних і юридичних осіб з обох країн-агресорів, а також юридичних утворень, створених у Росії або Білорусі, або чиї справжні бенефіціари є громадянами цих країн.

Планується, що обмеження не поширюватимуться на осіб, які набули статусу постійного жителя Європейського союзу або посвідку на постійне проживання в Латвії відповідно до вимог, встановлених Законом про імміграцію.

Законопроєкт розроблено парламентською фракцією "Нової Єдності" у співпраці з Міністерством юстиції та Міністерством закордонних справ.

На думку "Нової єдності", законопроєкт зміцнить внутрішню безпеку країни, не даючи змоги несприятливим для Латвії фізичним або юридичним особам збільшувати свій вплив і присутність на території країни шляхом придбання нерухомості.

Схожий законопроєкт було підготовлено Національним об'єднанням, але він не отримав підтримки в Юридичній комісії Сейму.

Раніше стало відомо, що у Латвії готують зміни до законодавства, за якими громадяни Росії та Білорусі не зможуть обіймати керівні та інші посади у критичній інфраструктурі, що передбачають доступ до чутливої інформації.

А в Естонії ініціювали законопроєкт про закриття кордону з Росією.