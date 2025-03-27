СМИ: во Франции допускают развертывание миротворцев вдоль линии Днепра или западнее

Во Франции допускают размещение европейских миротворческих сил в Украине на расстоянии от линии фронта, одним из вариантов является развертывание вдоль линии Днепра.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP со ссылкой на неназванного французского чиновника.

Как отмечается, корзина возможных вариантов, которые рассматривают европейские военачальники и планировщики, включает ряд сценариев, которые они готовят для рассмотрения лидерами государств.

Одним из возможных вариантов, на котором настаивает Франция, является развертывание членами коалиции значительных сил в центральной Украине, где-то вдоль Днепра, подальше от линии фронта, сказал французский чиновник, который на условиях анонимности рассказал об обсуждении за закрытыми дверями.

По словам чиновника, среди других возможных вариантов, которые рассматриваются, – развертывание сил поддержки еще дальше от фронтов, на крайнем западе Украины или в соседней стране.

Британские официальные лица заявили, что эти силы могут насчитывать от 10 000 до 30 000 военнослужащих – что было бы значительным усилием для стран, которые сократили свои вооруженные силы после холодной войны, но сейчас перевооружаются.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что предлагаемые европейские силы не будут размещены на линии фронта в Украине, "и не будут задействованы в первый день против российских сил".

Они будут "силами, которые будут отговаривать россиян от повторного нападения. И, удерживая важные города, стратегические базы, будут отмечать четкую поддержку со стороны нескольких европейских правительств и союзников", сказал он.

"Поэтому мы не на передовой, мы не идем воевать, но мы там, чтобы гарантировать длительный мир. Это пацифистский подход", – сказал он.

"Единственные, кто мог бы в этот момент спровоцировать конфликт, воинственную ситуацию, были бы россияне, если бы они снова решили начать агрессию", подчеркнул Макрон.

В четверг, 27 марта, в Париже началась встреча лидеров государств, на которой будут обсуждать поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и достижении справедливого и прочного мира.

Так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

По данным собеседников Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе все больше сомневаются в реалистичности этого варианта из-за логистических проблем, нехватки войск и сопротивления России и отсутствия гарантий безопасности США.