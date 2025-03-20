СМИ: Еврокомиссия хочет отозвать предложение отказа от сезонной смены времени

Европейская комиссия намерена отозвать свой проект директивы 2018 года об отмене сезонного перевода часов.

Об этом пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила польской радиостанции RMF FM в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Из-за длительного тупика в Совете ЕС Европейская комиссия решила отозвать свое предложение", – сказала Итконен.

Это еще не окончательное решение, а лишь предложение Еврокомиссии. Как сообщила пресс-секретарь, отзыв проекта директивы 2018 года, который бы положил конец изменению времени каждые шесть месяцев, был включен в пакет упрощения правил ЕС, который ЕК приняла 26 февраля.

Речь идет о так называемом "Омнибусе" – флагманском проекте главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, направленном на сокращение бюрократии в ЕС. Теперь и Европарламент, и Совет ЕС могут высказать свое мнение об отзыве этой директивы.

В виде писем они должны поступить в ЕК в течение нескольких месяцев. В ЕК уверяют, что примут их во внимание, прежде чем принять окончательное решение.

"Мы тщательно примем во внимание их мнение, прежде чем решим отозвать предложенный законопроект", – сказала Анна-Кайса Итконен.

По ее словам, окончательное решение ЕК будет принято в течение нескольких месяцев.

Напомним, что предложение прекратить перевод часов было представлено в 2018 году, когда председателем Еврокомиссии был Жан-Клод Юнкер, как ответ на запросы граждан и публичные консультации.

Его довольно быстро поддержал Европарламент, но оно навсегда застряло в Совете ЕС и более пяти лет пылилось, поскольку 27 стран не могли решить, на какое время окончательно переходить – летнее или зимнее.

Южноевропейские страны проявили мало интереса, в отличие от стран Центральной и Восточной Европы (Германия, Польша), которые были бы наиболее заинтересованы в отказе от перевода часов.

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