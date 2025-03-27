Немецкая железная дорога завершила прошлый год с миллиардным убытком

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn закончил прошлый год с убытком в 1,8 миллиарда евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Zeit.

В прошлом году убыток Deutsche Bahn после уплаты процентов и налогов на прибыль составил около 1,8 миллиарда евро, сообщила компания.

Это означает, что в 2024 году Deutsche Bahn зафиксировала меньший убыток, чем в предыдущем году, когда он составил 2,7 миллиарда евро.

Основной причиной такого развития событий стало то, что правительство компенсировало высокие затраты на необходимые работы по техническому обслуживанию, за которые Deutsche Bahn в 2023 году осуществила авансовые платежи.

Основной причиной сохранения отрицательных показателей компании стала продажа бывшей дочерней компании DB Schenker датскому конкуренту DSV.

По данным Deutsche Bahn, плохое состояние инфраструктуры также негативно повлияло на экономическое развитие компании. При снижении пунктуальности на 62,5% качество операций оказало дополнительное негативное влияние на результат. Это связано с тем, что железная дорога вынуждена компенсировать пассажирам задержки на один час и более.

К убыткам приложились и забастовки профсоюза машинистов GDL в первом квартале 2024 года.

Недавно в Deutsche Bahn оценили, что нуждаются в 150 млрд евро для модернизации и расширения.

А в прошлом году компания еще в середине года признала, что не достигнет установленного целевого показателя своевременного прибытия поездов.