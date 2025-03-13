ЗМІ: німецька залізниця заявила, що потребує 150 млрд євро для модернізації і розширення

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn відчуває величезний дефіцит фінансування для підтримки та розширення своєї залізничної мережі на найближче десятиріччя.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать документи для Наглядової ради Deutsche Bahn, що є в розпорядженні агентства DPA.

Відзначається, що лише для модернізації існуючої мережі, реконструкції важливих коридорів, створення основ для цифровізації та малих і середніх заходів до 2034 року необхідно близько 80 мільярдів євро.

"Існують великі прогалини у фінансуванні оновлення інфраструктури, особливо з 2028 року", – йдеться в документі.

Майже вдвічі більше грошей знадобиться, якщо врахувати розширення і нове будівництво мереж, а також прискорену і розширену цифровізацію. Ці та інші додаткові заходи "можуть призвести до того, що загальна сума зі спеціального фонду становитиме близько 150 мільярдів євро", – йдеться у документі.

Ці потреби можуть бути профінансовані із запланованого спеціального фонду для інфраструктури на загальну суму близько 500 мільярдів євро, про що партії ХДС/ХСС і СДПН домовилися під час попередніх переговорів щодо наступного уряду. Однак залишається відкритим питання, скільки грошей з цього фонду надійде окремим видам транспорту.

На думку експертів, пише видання Spiegel, для фінансування залізниці необхідно визначити пріоритети, що складаються з трьох частин. По-перше, слід відремонтувати існуючу мережу, включаючи залізничні станції. Другим кроком має стати закладення фундаменту для цифрових технологій управління та безпеки. По-третє, слід розпочати нове будівництво та розширення.

Залізнична мережа в Німеччині вважається зношеною і недофінансованою – і це є основною причиною високого рівня затримок у роботі компанії. Тому Deutsche Bahn розпочала масштабну програму реконструкції, яка включає модернізацію понад 40 завантажених маршрутних коридорів. Однак після розпаду трипартійної коаліції Німеччини незрозуміло, як буде продовжуватися довгострокове фінансування інфраструктурних заходів.

У своїх попередніх переговорах щодо можливої майбутньої коаліції ХДС/ХСС та СДПН домовилися про створення спеціального фонду для підтримки інфраструктури на 500 млрд євро, що фінансуватиметься за рахунок боргу, та послаблення боргових обмежень для оборонних витрат.

Ці плани вимагають внесення змін до Основного закону, для чого необхідна більшість у дві третини голосів у парламенті. Детально у статті: Зробити Німеччину сильною знову: все про масштабне переозброєння, яке планує Берлін