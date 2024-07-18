Deutsche Bahn відмовилася від поставленої на цей рік цілі вчасного прибуття потягів 

Німецький оператор залізниці Deutsche Bahn завчасно визнав, що не досягне встановленого на цей рік цільового показника вчасного прибуття потягів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Початково компанія розраховувала, що за підсумками 2024 року без спізнень прибудуть понад 70% рейсів. Проте вже зараз стало зрозуміло, що цей показник виявився недосяжним.

Численні проблеми проявилися під час Євро-2024. Лише у червні відправився із затримкою або спізнився майже кожен другий потяг далекого прямування.

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Загалом протягом першого півріччя 2024 року без суттєвих спізнень прибули лише 62,7% рейсів далекого прямування. Це на майже шість процентних пунктів менше, ніж за перше півріччя 2023 року.

Не набагато кращі показники і так званої пунктуальності для пасажира – яка частка мандрівників доїжджають у пункт призначення без спізнень від 15 хвилин і довше. У ці розрахунки включають і скасування потягів. За ці шість місяців такий показник становив 66,8%.

Залізниця пояснює ситуацію частими страйками, ремонтами та модернізацією інфраструктури та екстремальними погодними явищами, що також стали суттєвим фактором – особливо у червні.

"Із в середньому 400 потягів за день, на майже удвічі більшу кількість потягів далекого прямування вплинули такі явища як зсуви, підтоплення, прориви дамб, аніж зазвичай", – зазначили у DB.

Показник виявився навіть гіршим, ніж під час катастрофічних повеней на заході Німеччини влітку 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно на майже пів року закрили для руху одну з найбільш насичених ділянок німецької залізниці – від Франкфурта до Мангейма. Наступні 5 місяців там будуть проводити масштабні модернізаційні роботи.