Німецька залізниця завершила минулий рік з мільярдним збитком

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn закінчив минулий рік зі збитком у 1,8 мільярда євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Zeit.

Минулоріч збиток Deutsche Bahn після сплати відсотків і податків на прибуток склав близько 1,8 мільярда євро, повідомила компанія.

Це означає, що у 2024 році Deutsche Bahn зафіксувала менший збиток, ніж у попередньому році, коли він склав 2,7 мільярда євро.

Основною причиною такого розвитку подій стало те, що уряд компенсував високі витрати на необхідні роботи з технічного обслуговування, за які Deutsche Bahn 2023 року здійснила авансові платежі.

Основною причиною збереження негативних показників компанії став продаж колишньої дочірньої компанії DB Schenker данському конкуренту DSV.

За даними Deutsche Bahn, поганий стан інфраструктури також негативно вплинув на економічний розвиток компанії. При зниженні пунктуальності на 62,5% якість операцій мала додатковий негативний вплив на результат. Це пов'язано з тим, що залізниця змушена компенсувати пасажирам затримки на одну годину і більше.

До збитків доклалися і страйки профспілки машиністів GDL у першому кварталі 2024 року.

Нещодавно у Deutsche Bahn оцінили, що потребують 150 млрд євро для модернізації і розширення.

А торік компанія ще в середині року визнала, що не досягне встановленого цільового показника вчасного прибуття потягів.