В Европе разоблачили сеть контрабанды речных угрей в Азию

Правоохранители 32 европейских государств осуществили масштабную операцию по разоблачению сети контрабанды защищенных речных угрей – ангуласов – и их мальков в Азию, где они считаются деликатесом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Полицейские арестовали 256 подозреваемых в контрабанде в рамках операции, которую координировало полицейское агентство Европейского Союза Европол, и конфисковали 25 тонн речного угря.

Большинство угрей – 18 тонн – было изъято в Испании. Тамошняя полиция разгромила три организованные преступные группировки, занимавшиеся торговлей этими животными, и арестовала 30 человек.

"Полиция обнаружила подставные компании, созданные специально для экспорта угрей в Азию, которые маскировали экспорт среди других охлажденных продуктов", – сообщила Гражданская гвардия Испании.

Почти две тонны мальков угрей и более тонны угрей, которые были конфискованы живыми в рамках операции в Испании, выпустили в воду.

Ангуласы часто становятся объектом контрабанды из Европы в Азию, где в отдельных странах считаются деликатесом. Их стоимость за килограмм на черном рынке может достигать 9000 евро.

При этом запасы речного угря и так упали на 90% за последние три десятилетия из-за разрушения водоемов, где они живут и размножаются. Эксперты опасаются, что криминальные группировки, которые занимаются контрабандой ангуласов, способствуют их вымиранию.

Европейский речной угорь считается видом, которому грозит исчезновение, поэтому в ЕС его вылов подлежит квотам, а экспорт вообще запрещен.