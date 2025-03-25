Трамп обещает "рассмотреть" требования России для прекращения огня в Черном море

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с журналистами в Белом доме 25 марта.

У Трампа спросили, согласились ли США на требования по ослаблению санкций, которые объявил Кремль для "перемирия" в Черном море.

"Они (американская сторона. – Ред.) будут рассматривать их, и мы сейчас думаем о них всех. Есть примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все", – ответил президент США.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США, Россия и Украина договорились о "обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

Тем не менее, после этого Россия выкатила список требований, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров ранее сообщил, что для внедрения договоренностей о прекращении огня в Черном море и ударов по энергообъектам нужны дополнительные технические консультации.