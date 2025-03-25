Зеленский: Украина ждет от США наказания России за нарушение перемирия

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает наказания Соединенными Штатами России в случае нарушения ею договоренного перемирия.

Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами во вторник, пишет "Европейская правда".

По словам главы государства, вопрос последствий за нарушение режима тишины на море и в энергетике, о чем договаривались в Саудовской Аравии при посредничестве США, не фигурировал в заявлениях по писдумками переговоров в Эр-Рияде, поскольку Вашингтон боялся срыва договоренностей.

"Этого в стейтменте нет. Я понимаю почему. Потому что американская сторона очень хотела, чтобы все это не сорвалось, первые договоренности. Поэтому не хотели уходить во многие детали. А все равно нам придется с вами понимать ответы на каждую из деталей", – сказал президент.

Он отметил, что украинская команда задала вопрос о последствиях за нарушение режима тишины американской стороне.

"На сегодня мы имеем такой ответ (от США)... Если мы видим, что кто-то нарушает, мы считаем, что мы обращаемся по всем нашим линиям к американской стороне, с теми фактами и доказательствами, что российская сторона нарушила это", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, в случае нарушения Россией режима тишины Украина ожидает действий от администрации Трампа, поскольку договоренности были достигнуты с ней. Он подчеркнул, что американская сторона, по мнению Украины, является главной ответственной за мониторинг режима тишины.

"Если русские нарушают это, у нас вопрос к президенту Трампу. У меня тогда прямой вопрос к президенту. Я очень благодарен, вы действительно пытались, все правильно. Вы как смогли, так договорились. Но если они нарушают – вот доказательства – просим давление, просим санкции, просим оружие и так далее", – сказал глава государства.

Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии делегации США, Украины и России 25 марта договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.

Впрочем, глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что для внедрения этих договоренностей нужны дополнительные технические консультации.

Россия выдвинула ряд требований для согласования на прекращение огня в Черном море, что было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта.