Новые пошлины США могут сократить размер экономики Британии на 1%

В случае реализации угроз президента США Дональда Трампа ввести на следующей неделе новые тарифные ставки для стран мира британская экономика может сократиться на 1%.

Об этом заявило британское управление по бюджетной ответственности (OBR), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

При сценарии, когда Соединенные Штаты введут повышение тарифов на 20 процентных пунктов для всех торговых партнеров, экономика Великобритании будет на 1% меньше центрального прогноза в пиковый год влияния в 2026-27 годах.

В OBR заявили, что если это произойдет, это уничтожит почти весь фискальный буфер правительства.

"Более высокие тарифы США приведут к увеличению стоимости импортируемых товаров", – говорится в бюджетном документе Офиса эффективного регулирования, который правительство представило во время полугодового обновления бюджета.

Это, вероятно, уменьшит спрос на британский экспорт и ослабит экономическую активность Великобритании.

Трамп назвал введение предложенных будущих тарифов "Днем освобождения" для американской экономики. Эти меры направлены на сокращение дефицита мировой торговли товарами в размере 1,2 триллиона долларов путем повышения тарифов США до уровня тарифов других стран и противодействия их нетарифным торговым барьерам.

Британское правительство, которое управляет относительно торгово-интенсивной экономикой по сравнению с другими странами G20, пытается избежать взаимных тарифов путем переговоров о новом экономическом соглашении с Соединенными Штатами.

Администрация США планирует 2 апреля объявить ряд решений относительно взаимных тарифов.

А в понедельник Трамп анонсировал 25%-ные пошлины для любой страны, которая будет покупать венесуэльскую нефть, начиная со 2 апреля.