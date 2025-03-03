Мерц считает, что скандал в Белом доме был намеренной эскалацией

Председатель немецкой партии ХДС и будущий канцлер Фридрих Мерц выразил подозрение, что скандал во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом был намеренно вызван американской стороной.

Об этом Мерц заявил в понедельник в Берлине, пишет "Европейская правда".

Мерц сказал, что несколько раз пересмотрел кадры встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

"По моему мнению, на этой встрече в Овальном кабинете не было спонтанной реакции на высказывания Зеленского, а, очевидно, произошла продуманная эскалация. Обычно такие встречи с прессой длятся всего несколько минут. В пятницу все было иначе", – отметил Мерц.

Он отметил, что "был довольно удивлен, в том числе и взаимным тоном диалога".

Столкновение между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом вписывается в нынешнее поведение правительства США, сказал Мерц.

"В ряде событий последних недель и месяцев прослеживается определенная последовательность, включая появление американской делегации в Мюнхене на конференции по безопасности, и ее мы сейчас наблюдаем из Вашингтона", – отметил он.

По мнению Мерца, это тревожный сигнал для европейцев и их оборонных возможностей.

"Я за то, чтобы подготовиться к тому, что в ближайшие годы и десятилетия нам придется делать гораздо, гораздо больше для собственной безопасности", – сказал Мерц.

В то же время он подчеркнул, что выступает за то, чтобы "сделать все возможное, чтобы удержать американцев в Европе". Мерц добавил, что, по его мнению, США также заинтересованы в этом.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

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