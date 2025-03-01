Шольц позвонил Мерцу обсудить дальнейшую поддержку Украины

После скандала в Белом доме федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу вечером позвонил будущему канцлеру Фридриху Мерцу.

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Как отметило издание, в разговоре речь шла о дальнейшей немецкой помощи Украине.

В воскресенье Шольц отправляется в Лондон по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который собирает саммит некоторых европейских лидеров по Украине и безопасности Европы.

На этой неделе Стармер посетил президента США Дональда Трампа в Белом доме. По возвращении он пригласил многочисленных глав государств и правительств ЕС в Лондон 2 марта, чтобы скоординировать будущий курс европейцев в отношении Украины.

Фридрих Мерц не будет сопровождать Шольца в воскресенье.

В пятницу вечером и Шольц, и Мерц заявили о поддержке Украины после скандала в Белом доме.

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