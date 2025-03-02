Мерц планирует встретиться с Трампом как можно скорее

Вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом при первой же возможности.

Об этом заявил заместитель Мерца Иоганн Вадефул, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

"Мерц встретится с Трампом как можно скорее и, надеюсь, к тому времени он будет иметь в своем арсенале большие расходы на оборону", – сказал Вадефул.

Правоцентристский альянс Мерца победил на выборах в Германии в минувшее воскресенье, что сделало его фаворитом на замену канцлера Олафа Шольца, который уходит в отставку.

Его блок, состоящий из Христианских демократов (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), представленного только в Баварии, на следующей неделе должен начать переговоры с социал-демократами Шольца о формировании коалиции.

Переговоры, вероятно, будут деликатными после горячей избирательной кампании, но Мерц надеется, что правительство будет сформировано до Пасхальных праздников в апреле.

Однако вакуум власти в Берлине возник в неудачное для Европы время: драматический визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу заставил европейских лидеров искать ответ.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер встречались с Трампом в последние дни, пытаясь убедить его сохранить поддержку Украины.

Вадефул сказал, что Мерц может помочь смягчить напряженность, "хотя мы знаем, что все европейцы сейчас переживают трудные времена в Вашингтоне".

Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности, считает, что Мерц должен искать контакта с Трампом еще до того, как будет сформирована его правящая коалиция.

Он добавил, что Мерц будет контролировать ведущую экономическую силу Европы – достаточная причина для Трампа, чтобы внимательно прислушаться к нему.

По мнению Болтона, Мерц выиграет от того, что до возвращения в политику он работал на американского финансового гиганта BlackRock.

Болтон заявил, что Трамп не только допускает ошибки в отношениях с украинским президентом, но и не понимает, что запланированная им торговая война с ЕС приведет к дальнейшему росту цен в США.

После скандала в Белом доме федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу вечером позвонил будущему канцлеру Фридриху Мерцу.

В пятницу вечером и Шольц, и Мерц заявили о поддержке Украины.

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