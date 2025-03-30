Трамп интересовался у президента Финляндии, можно ли доверять Путину

Во время семичасовой встречи президента Финляндии Александра Стубба с президентом США Дональдом Трампом во Флориде в субботу американский президент интересовался у финского коллеги, можно ли доверять главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Стубб рассказал на пресс-конференции в Лондоне в воскресенье, его цитирует финский вещатель Yle.

Стубб поделился, что встреча с президентом США была полезной, и они обсудили две темы – двусторонние отношения между Финляндией и Соединенными Штатами и захватническую войну России против Украины.

Президент Финляндии рассказал, что передал Трампу решительную поддержку Финляндией и Европой Украины в войне против России, и отметил, что в этой войне "был только один инициатор".

По словам Стубба, Трамп спросил его, можно ли доверять Путину. "Я ответил, что нет", – поделился финский президент.

По его мнению, после его общения с Дональдом Трампом "отношения между Финляндией и США, безусловно, сделали еще один шаг вперед".

После поездки во Флориду Стубб также сообщил, что США разрабатывают санкции против России, если она откажется прекратить огонь в Украине или нарушит режим тишины.

На встрече в имении президента США в Мар-а-Лаго в субботу Стубб и Трамп, среди прочего, играли в гольф.