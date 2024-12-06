Финн нелегально пересек границу с Россией и был там три дня

Пограничная служба Финляндии начала предварительное расследование инцидента, в рамках которого финский гражданин нелегально пересек границу с Россией и находился там три дня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на STT.

Инцидент произошел на финско-российской границе в восточной провинции Кайнуу. Местные пограничники утром 4 декабря получили от экстренных служб информацию о мужчине.

Тот сказал чрезвычайникам, что находится на территории России в 15 километрах от границы и нуждается в помощи.

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Российские пограничники нашли мужчину, который страдал от сильного переохлаждения, и передали медикам для немедленной медицинской помощи.

Власти России передали мужчину Финляндии 5 декабря, и его сопроводили в больницу в Кайнуу для дальнейшего необходимого лечения.

Между тем Пограничная служба Кайнуу начала предварительное расследование инцидента по подозрению в нарушении государственной границы.

Напомним, сухопутная граница Финляндии с Россией почти непрерывно закрыта с 30 ноября 2023 года. Финляндия пошла на такой шаг для противодействия искусственному миграционному кризису, который начал развиваться с лета 2023 года (об этом – в статье "Финляндия держит оборону").

В апреле финское правительство, пересматривая решение, оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок.