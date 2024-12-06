Финн нелегально пересек границу с Россией и был там три дня
Пограничная служба Финляндии начала предварительное расследование инцидента, в рамках которого финский гражданин нелегально пересек границу с Россией и находился там три дня.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на STT.
Инцидент произошел на финско-российской границе в восточной провинции Кайнуу. Местные пограничники утром 4 декабря получили от экстренных служб информацию о мужчине.
Тот сказал чрезвычайникам, что находится на территории России в 15 километрах от границы и нуждается в помощи.
Российские пограничники нашли мужчину, который страдал от сильного переохлаждения, и передали медикам для немедленной медицинской помощи.
Власти России передали мужчину Финляндии 5 декабря, и его сопроводили в больницу в Кайнуу для дальнейшего необходимого лечения.
Между тем Пограничная служба Кайнуу начала предварительное расследование инцидента по подозрению в нарушении государственной границы.
Напомним, сухопутная граница Финляндии с Россией почти непрерывно закрыта с 30 ноября 2023 года. Финляндия пошла на такой шаг для противодействия искусственному миграционному кризису, который начал развиваться с лета 2023 года (об этом – в статье "Финляндия держит оборону").
В апреле финское правительство, пересматривая решение, оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок.