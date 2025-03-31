В Украину прибыл личный духовный советник Трампа

В Украину прибыл с визитом пастор Марк Бернс, личный духовный советник президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман, пишет "Европейская правда".

По его словам, Бернс приехал в Украину по его приглашению. Моше Асман охарактеризовал Бернса как "известную в религиозных и политических кругах США фигуру, чей голос сегодня имеет вес в формировании новой стратегии и политики Америки".

фото из facebook главного раввина Украины

Во время визита Бернс посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, чтобы увидеть последствия преступлений российской армии против мирного населения Украины и лично услышать воспоминания свидетелей.

"Увиденное глубоко поразило его – он не скрывал боли, возмущения и искреннего сочувствия. Я уверен, что эти эмоции и свидетельства не останутся лично у него. Пастор Бернс – человек, который имеет возможность быть услышанным там, где принимаются большие решения. И я верю, что голос правды из Украины будет донесен до самого сердца нового американского руководства", – отметил главный раввин Украины.

фото из facebook главного раввина Украины

Со времени возвращения Дональда Трампа к власти 20 января Украину посетили немногие члены его администрации. В частности, с визитом были спецпредставитель Трампа Кит Келлог и министр финансов Скотт Бессент.

Напомним, накануне в интервью NBC News Дональд Трамп заявил, что он "очень злой, разъяренный" на Владимира Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине.

Президент США также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.

Трамп анонсировал новый разговор с Путиным на этой неделе, в котором они обсудят Украину.

В то же время президент США пообещал "большие проблемы" Владимиру Зеленскому за отказ от соглашения о недрах.