В Україну прибув особистий духовний радник Трампа

До України прибув з візитом пастор Марк Бернс, особистий духовний радник президента США Дональда Трампа.

Про це повідомив головний рабин України Моше Асман, пише "Європейська правда".

За його словами, Бернс приїхав до України за його запрошенням. Моше Асман охарактеризував Бернса як "відому в релігійних і політичних колах США постать, чий голос сьогодні має вагу у формуванні нової стратегії та політики Америки".

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Під час візиту Бернс відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку, що побачити наслідки злочинів російської армії проти мирного населення України та особисто почути спогади свідків.

"Побачене глибоко вразило його – він не приховував болю, обурення і щирого співчуття. Я впевнений, що ці емоції та свідчення не залишаться особисто у нього. Пастор Бернс – людина, яка має можливість бути почутим там, де приймаються великі рішення. І я вірю, що голос правди з України буде донесено до самого серця нового американського керівництва", – відзначив головний рабин України.

фото з facebook головного рабина україни

З часу повернення Дональда Трампа до влади 20 січня Україну відвідали небагато членів його адміністрації. Зокрема, з візитом були спецпредставник Трампа Кіт Келлог та міністр фінансів Скот Бессент.

Нагадаємо, напередодні у інтерв’ю NBC News Дональд Трамп заявив, що він "дуже злий, розлючений" на Владіміра Путіна за те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні.

Президент США також пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні.

Трамп анонсував нову розмову з Путіним цього тижня, у якій вони обговорять Україну.

Водночас президент США пообіцяв "великі проблеми" Володимиру Зеленському за відмову від угоди про надра.