Немцы чаще всего покупают электрокары и "гибриды", но избегают Tesla

За предыдущий месяц более половины всех проданных в Германии авто составляли "гибриды" и электромобили, но интерес к авто Tesla резко снизился.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В Германии продолжается тенденция к росту доли электромобилей и дизельных авто, тогда как новые автомобили на бензине или дизеле покупают все реже.

В феврале 2025 года, по данным Федерального автотранспортного агентства, в стране зарегистрировали почти 40 тысяч новых электрокаров, что на 30,8% больше, чем в феврале прошлого года. Такой существенный рост связывают и с очень низкими продажами в феврале 2024 года.

В то же время количество зарегистрированных новых автомобилей Tesla снизилось на 76%.

Электрокары составляют среди проданных авто 17,7%, "гибриды" – доминирующая категория, их доля составляет 38,2%.

Доля новых авто на дизеле снизилась до 15,8%, на бензине – до 28%.

Впрочем, среди всех авто на немецких дорогах эти две категории пока остаются доминирующими: авто на бензине составляют 60,6%, на дизеле – 28%.

В феврале продажи Tesla резко упали также во Франции и странах Скандинавии – вероятно на фоне роли генерального директора Илона Маска в администрации президента США Дональда Трампа.

В Норвегии в 2024 году 90% приобретенных новых авто составляли электромобили.