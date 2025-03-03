Во Франции и странах Скандинавии обвалились продажи Tesla

В феврале продажи Tesla в странах Скандинавии и Франции резко упали по сравнению с прошлым годом – американский производитель электромобилей столкнулся с испытанием лояльности к бренду на фоне роли генерального директора Илона Маска в администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Tesla, чьи автомобили возглавляли продажи в Норвегии, Швеции и Дании в 2023 и 2024 годах, в этом году отстала от конкурентов, таких как Volkswagen и Toyota, свидетельствуют данные регистрации, опубликованные в понедельник.

В прошлом месяце в Швеции было зарегистрировано 613 новых Tesla, что на 42% меньше по сравнению с прошлым годом, в то время как регистрации в Норвегии и Дании упали на 48% до 917 и 509 автомобилей соответственно.

Это произошло несмотря на рост общего спроса на автомобили в этих трех странах, в том числе на электромобили.

Как свидетельствуют данные, опубликованные в субботу французским автоконцерном PFA, регистрации Tesla во Франции также сократились на 45% за первые два месяца года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Приход Маска в политику, его радикальные сокращения государственных служащих в США и поддержка ультраправых политических взглядов в Европе привели к призывам к бойкоту Tesla.

В феврале фасад офиса компании Tesla в пригороде Парижа в ночь на вторник обрызгали коричневой жидкостью, что вероятно стало акцией в ответ на высказывания и действия американского миллиардера Илона Маска.

А полиция Германии начала проверку попытки поджога, связанную с заводом Tesla.