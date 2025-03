Президент Финляндии сыграл в гольф с Трампом и поговорил об Украине

Президент Финляндии Александр Стубб совершил неформальный визит в Соединенные Штаты в субботу, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

О встрече Трамп и Стубб сообщили в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Оба лидера обсудили укрепление двустороннего партнерства, ситуацию в Украине и сыграли в гольф.

"Я встретился с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго, штат Флорида, в субботу, 29 марта. Во время визита мы обсудили отношения между Финляндией и США, а также текущие вопросы внешней политики, включая Украину", – сообщил Стубб в соцсети Х, опубликовав фото с Трампом с клюшками для гольфа.

I met with @RealDonaldTrump at Mar-a-Lago, Florida on Saturday, March 29.



During the visit, we discussed relations between Finland and US and current foreign policy issues including Ukraine. pic.twitter.com/Y1DC87yPo7