Президент Финляндии сыграл в гольф с Трампом и поговорил об Украине

Президент Финляндии Александр Стубб совершил неформальный визит в Соединенные Штаты в субботу, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

О встрече Трамп и Стубб сообщили в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Оба лидера обсудили укрепление двустороннего партнерства, ситуацию в Украине и сыграли в гольф.

"Я встретился с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго, штат Флорида, в субботу, 29 марта. Во время визита мы обсудили отношения между Финляндией и США, а также текущие вопросы внешней политики, включая Украину", – сообщил Стубб в соцсети Х, опубликовав фото с Трампом с клюшками для гольфа.

I met with @RealDonaldTrump at Mar-a-Lago, Florida on Saturday, March 29.



During the visit, we discussed relations between Finland and US and current foreign policy issues including Ukraine. pic.twitter.com/Y1DC87yPo7 – Alexander Stubb (@alexstubb) March 29, 2025

"Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между Соединенными Штатами и Финляндией, включающего в себя закупку и разработку большого количества крайне необходимых ледоколов для США, обеспечивая мир и международную безопасность для наших стран и всего мира", – написал Трамп на своей социальной платформе Truth Social.

Стоит отметить, что 19 марта президент Украины Владимир Зеленский встречался со Стуббом в Хельсинки.

Офис президента Финляндии заявил, что неанонсированный визит Стубба к Трампу был неформальным.

Сенатор Линдси Грэм присоединился к команде Трампа, о чем он сообщил в своем посте на X. Он также похвалил гольф-навыки Стубба, который играл в гольф, будучи студентом университета Фурмана в родном штате Грэма Южной Каролине.

Ранее Стубб заявлял, что опыт Финляндии свидетельствует, что Украина ни в коем случае не должна соглашаться на условия России, которые будут означать потерю суверенитета и территориальной целостности.