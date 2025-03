СМИ: Трамп приостановил поставки Украине еще не отправленного оружия

Президент США Дональд Трамп якобы распорядился приостановить военную помощь Украине, что касается в том числе еще не отправленного оружия, предоставление которого было согласовано при администрации Байдена.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Reuters и Голос Америки со ссылкой на неназванных должностных лиц в Белом доме.

Reuters пишет, что Трамп "поставил на паузу" военную помощь Украине после ссоры с Зеленским в Белом доме.

"Президент Трамп прямо говорил, что сосредоточен на достижении мира. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были сосредоточены на этом. Мы приостанавливаем и пересматриваем помощь, чтобы гарантировать, что это будет способствовать какому-то решению", – прокомментировал собеседник издания на условиях анонимности.

В Белом доме на запрос агентства не стали давать комментариев, в частности относительно возможной продолжительности паузы и объемов и количества оружия, которого коснется это решение.

Об остановке помощи узнал также корреспондент "Голоса Америки" Остап Яриш, приводя такие же слова собеседника из администрации.

"Пауза в военной помощи США для Украины касается оружия, которое еще должно быть передано. Если посмотреть на более давние анонсы администрации Байдена, прежде всего речь идет о жизненно важных ракетах-перехватчиках для ПВО и артиллерийских боеприпасах", – добавил Остап Ярыш.

‼️A U.S. pause in military aid to Ukraine affects weapons that have yet to be delivered. If you look at previous announcements by the Biden administration, these primarily include vital air defense missiles and artillery ammunition.