Туск відповів Трампу: ЄС створювався не для того, щоб ошукати США

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заперечив президенту США Дональду Трампу і запевнив, що метою Брюсселя не є ошукати Сполучені Штати.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав в X (Twitter).

Прем’єр Польщі, яка в цьому півріччі головує в Раді ЄС, виступив після того, як Дональд Трамп пообіцяв запровадити 25-відсоткові мита на товари з Євросоюзу.

"ЄС був створений не для того, щоб когось ошукати. Зовсім навпаки. Він був створений, щоб підтримувати мир, будувати повагу між нашими народами, створювати вільну і чесну торгівлю і зміцнювати нашу трансатлантичну дружбу. Ось так просто", – написав Туск.

The EU wasn’t formed to screw anyone. Quite the opposite. It was formed to maintain peace, to build respect among our nations, to create free and fair trade, and to strengthen our transatlantic friendship. As simple as that. 🇪🇺🇺🇸