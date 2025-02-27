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Туск відповів Трампу: ЄС створювався не для того, щоб ошукати США

Новини — Четвер, 27 лютого 2025, 12:54 — Іванна Костіна

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заперечив президенту США Дональду Трампу і запевнив, що метою Брюсселя не є ошукати Сполучені Штати.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав в X (Twitter).

Прем’єр Польщі, яка в цьому півріччі головує в Раді ЄС, виступив після того, як Дональд Трамп пообіцяв запровадити 25-відсоткові мита на товари з Євросоюзу.

"ЄС був створений не для того, щоб когось ошукати. Зовсім навпаки. Він був створений, щоб підтримувати мир, будувати повагу між нашими народами, створювати вільну і чесну торгівлю і зміцнювати нашу трансатлантичну дружбу. Ось так просто", – написав Туск.

Анонсуючи плани нових тарифів, Трамп повторив, що ЄС був дуже несправедливий до США.

"ЄС був створений для того, щоб надурити Сполучені Штати. Це була мета, і вони досягли успіху. Але тепер я президент", – сказав Трамп

Як повідомлялося, французький президент Емманюель Макрон сподівається, що переконав свого американського візаві Дональда Трампа не вести торговельну війну проти Європи, а зосередитися на Китаї.

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