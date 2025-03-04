WSJ узнало, как у Трампа принимали решение остановить помощь Украине

Решение Трампа заморозить помощь Украине якобы поддержали все его топ-советники, а сам Дональд Трамп решил сделать это после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго.

Как сообщает "Европейская правда", такие детали узнало американское издание The Wall Street Journal.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа, комментировавший на условиях анонимности, заявил, что решение президента США приостановить помощь Украине поддержали все его топ-советники по нацбезопасности после нескольких встреч по этому вопросу.

Трамп якобы решил идти на этот шаг, разозлившись на слова Владимира Зеленского о том, что война может продолжаться еще долго, поскольку почувствовал потребность продемонстрировать, что серьезно настроен посадить Украину за стол переговоров.

"Украинцы не восприняли наши намерения серьезно. Нам пришлось продемонстрировать это", – отметил анонимный собеседник.

Чиновник добавил, что Трамп еще будет решать, что считать со стороны Украины свидетельством готовности к мирным переговорам, и добавил, что пока непонятно, будет ли подписание так называемого соглашения о недрах между Украиной и США достаточным условием для возобновления поставок оружия.

3 февраля в США заявили о достигнутой новой договоренности о подписании соглашения о недрах между правительствами Украины и США.

Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.