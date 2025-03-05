СМИ: Трамп намерен изменить "соглашение об ископаемых" с Украиной на " больше и лучше"

Американская сторона намерена изменить положения так называемого "соглашения об ископаемых", которое должны были подписать 28 февраля, поскольку президент США Дональд Трамп теперь хочет "лучшего" соглашения.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники сообщает CBS News.

По данным источников, украинские чиновники сообщили своим американским коллегам, что готовы подписать соглашение о добыче полезных ископаемых через несколько дней после того, как первоначальный план подписания соглашения в Белом доме сорвался во время острой перепалки в Овальном кабинете.

Министр финансов Скотт Бессент, который был одним из участников переговоров с Зеленским по соглашению, в эфире CBS News в воскресенье в ответ на вопрос, остается ли экономическое соглашение все еще на столе переговоров, сказал "в настоящее время нет".

Многочисленные источники сообщили, что соглашение якобы еще не является окончательным, и его параметры могут измениться. По словам одного из собеседников, знакомого с ходом переговоров, президент США сейчас стремится к "большей, лучшей сделке".

Представители администрации президента США сообщили CBS, что во вторник во второй половине дня Трамп или его главные советники не планировали подписывать соглашение, о чем сообщало агентство Reuters.

Во вторник Владимир Зеленский написал в Х (Twitter), что Украина готова подписать соглашение, и отметил, что ему "обидно" из-за встречи в Овальном кабинете.

В понедельник Трамп дал понять, что его администрация остается открытой для подписания соглашения.