Reuters: Україна і США готуються підписати "угоду про копалини" у вівторок

Адміністрація президента США Дональда Трампа і Україна можуть підписати угоду про видобуток корисних копалин у вівторок.

Про це агентству Reuters повідомили у вівторок чотири людини, знайомі з ситуацією, пише "Європейська правда".

Президент Дональд Трамп сказав своїм радникам, що хоче оголосити про угоду у своєму зверненні до Конгресу у вівторок ввечері, повідомили три джерела.

Утім, вони застерегли, що угода ще не підписана і ситуація може змінитися.

Білий дім поки не відповів агентству на прохання про коментар. Офіс президента України в Києві та посольство України у Вашингтоні також не відповіли на запити про коментарі.

Американські посадовці в останні дні говорили з офіційними особами в Києві про підписання угоди, незважаючи на п'ятничний скандал в Овальному кабінеті. Вони закликали радників Зеленського переконати українського президента відкрито вибачитися перед Трампом, за словами одного з людей, знайомих з цим питанням.

У вівторок Зеленський написав у Х (Twitter), що Україна готова підписати угоду, та зазначив, що йому "прикро" через зустріч в Овальному кабінеті.

Як відзначає агентство, незрозуміло, чи змінилася угода у порівнянні з тією версією, яку мали підписати у п’ятницю.

У понеділок Трамп дав зрозуміти, що його адміністрація залишається відкритою для підписання угоди.