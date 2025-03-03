Глава МИД Латвии "полетала" на экспериментальном беспилотнике латвийской компании

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже показала, как практиковалась пилотировать экспериментальный беспилотник, который разрабатывает одна из латвийских компаний в рамках оборонных инноваций.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом она опубликовала в своем X (Twitter).

Байба Браже показала БПЛА и короткий фрагмент, как она попробовала себя в роли внешнего пилота.

Prasmes jāpilnveido☺️– animācija noteikti nebūs manējā, bet drona pilotēšana izdevās tīri labi.



🙏 Origin Robotics komandai par iespēju poligonā izmēģināt unikālo 🇱🇻 ražoto dronu!



Ar @Arlietas atbalstu uzņēmums ieguva 4,5 milj.eiro no 🇪🇺 Aizsardzības fonda. pic.twitter.com/0hX11XX3hm – Baiba Braže (@Braze_Baiba) March 3, 2025

"Навыки нужно развивать. Компьютерные игры – явно не мое, но полетать дроном было очень хорошо. Спасибо команде Origin Robotics за возможность испытать наш уникальный дрон", – написала Браже, отметив, что компания выиграла финансирование на 4,5 млн евро из оборонного фонда.

Напомним, в мае министр иностранных дел Латвии Байба Браже пробежала свои первые 21 км в Рижском марафоне для сбора средств на дроны для Украины. В результате ей удалось собрать 14 тысяч евро, за эти средства приобрели 100 дронов.