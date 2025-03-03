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Глава МИД Латвии "полетала" на экспериментальном беспилотнике латвийской компании

Новости — Понедельник, 3 марта 2025, 09:23 — Мария Емец

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже показала, как практиковалась пилотировать экспериментальный беспилотник, который разрабатывает одна из латвийских компаний в рамках оборонных инноваций.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом она опубликовала в своем X (Twitter).

Байба Браже показала БПЛА и короткий фрагмент, как она попробовала себя в роли внешнего пилота.

"Навыки нужно развивать. Компьютерные игры – явно не мое, но полетать дроном было очень хорошо. Спасибо команде Origin Robotics за возможность испытать наш уникальный дрон", – написала Браже, отметив, что компания выиграла финансирование на 4,5 млн евро из оборонного фонда.

Напомним, в мае министр иностранных дел Латвии Байба Браже пробежала свои первые 21 км в Рижском марафоне для сбора средств на дроны для Украины. В результате ей удалось собрать 14 тысяч евро, за эти средства приобрели 100 дронов.

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Латвия
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