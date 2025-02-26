Трамп опубликовал безумное ИИ-видео "будущего Газы" с обнаженным собой и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своих соцсетях видео, в котором показал свое видение будущего сектора Газы, сгенерированное искусственным интеллектом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Короткий ролик начинается со сцен разрушений в секторе Газы, тотально разрушенном военной операцией Израиля в ответ на атаку террористов ХАМАС на государство 7 октября, и с надписи "Газа 2025... Что дальше?".

Далее на видео показана территория, превращенная в "ближневосточную Ривьеру" с экзотическими пляжами, небоскребами, роскошными яхтами и веселящимися людьми. По улицам проезжают автомобили Tesla, мужчина, похожий на Илона Маска, ест хлеб, бородатые мужчины танцуют в прозрачных юбках, ребенок держит гигантский золотой шар в форме головы Трампа.

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Также в ролике Трамп танцует с легко одетой женщиной в ночном клубе, Илон Маск осыпает людей деньгами, возвышается здание "Трамп-Газа", на полках продают золотые сувениры с символикой Трампа, а посреди площади стоит гигантская золотая статуя Трампа.

В конце Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху загорают у бассейна с коктейлями.

Видео сопровождает танцевальный трек с текстом: "Дональд Трамп освободит вас, принеся жизнь для всех, больше никаких тоннелей, никакого страха, "Трамп-Газа" наконец-то здесь".

Недавно Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".

Он также предложил переместить палестинское население Газы в соседние государства, такие как Египет и Иорданию, а израильская сторона предложила передать их европейским государствам, которые признали Палестинское государство.