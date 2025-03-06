Шольц призвал сохранять "холодную и ясную голову" в общении с Трампом

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к уравновешенному подходу в общении с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Шольца приводит AFP.

Он говорил об общении с Трампом, подчеркивая необходимость сохранить поддержку Украины как со стороны Европы, так и со стороны США.

Как отметил немецкий канцлер, в общении с Трампом важно сохранять "холодную и ясную голову".

"Мы должны обеспечить, чтобы Украина продолжала получать поддержку, – сказал он, добавив, что включает финансовую и военную поддержку со стороны европейцев и США.

Он также в очередной раз предостерег от "продиктованного мира" в Украине.

"Очень важно, чтобы мы гарантировали, что Украине не придется принять продиктованный мир", – сказал Шольц.

По его словам, речь должна идти о "честном, справедливом мире, который гарантирует суверенитет и независимость Украины".

Канцлер убежден, что такое соглашение будет включать "сильную украинскую армию, даже в мирное время".

Украина должна оставаться "суверенным, демократическим, независимым государством", подчеркнул он.

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет. Неофициально сообщается, что этот шаг Вашингтона усилил тревогу среди союзников в НАТО по поводу того, можно ли дальше доверять США.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.