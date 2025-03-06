Шольц закликав зберігати "холодну і ясну голову" у спілкуванні з Трампом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до врівноваженого підходу у спілкуванні з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Шольца наводить AFP.

Він говорив про спілкування з Трампом, наголошуючи на необхідності зберегти підтримку України як з боку Європи, так і з боку США.

Як зазначив німецький канцлер, у спілкуванні з Трампо важливо зберігати "холодну і ясну голову".

"Ми повинні забезпечити, щоб Україна продовжувала отримувати підтримку, – сказав він, додавши, що включає фінансову та військову підтримку з боку європейців та США.

Він також вкотре застеріг від "продиктованого миру" в Україні.

"Дуже важливо, щоб ми гарантували, що Україні не доведеться прийняти продиктований мир", – сказав Шольц.

За його словами, мова має йти про "чесний, справедливий мир, який гарантує суверенітет і незалежність України".

Канцлер переконаний, що така угода включатиме "сильну українську армію, навіть у мирний час".

Україна повинна залишатися "суверенною, демократичною, незалежною державою", підкреслив він.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. Неофіційно повідомляють, що цей крок Вашингтона посилив тривогу серед союзників у НАТО щодо того, чи можна далі довіряти США.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.