СМИ: США перестали передавать Украине все разведданные, в том числе о пусках ракет

По информации СМИ, Соединенные Штаты теперь полностью прекратили обмен разведданными с Украиной, что касается в том числе информации о пусках российских ракет и данных, необходимых для наведения HIMARS.

Как сообщает "Европейская правда", такую информацию обнародовали корреспонденты The Economist i Sky News со ссылкой на свои источники.

Корреспондент The Economist Оливер Кэррол пишет, что около 14 часов по Киеву США обрезали "главный источник информации для воздушных тревог".

"Перед тем под это попали данные, важные для применения HIMARS. Также Украина не получает информацию в реальном времени для дальнобойных ударов. "Трамп хотел благодарности. Но так нам придется писать ее на могилах мертвых украинцев", – приводит Кэррол слова своего анонимного собеседника.

America cut a key intel link for alerts at 2pm Kyiv. Before that: targeting data for HIMARS. Ukraine also isn’t receiving realtime information for long-range strikes. “Trump wanted a thank you,” says a source. “We will be writing it on graves of dead Ukrainians”

Журналистка Sky News Дебора Гейнс со ссылкой на источник в Украине пишет, что США прекратили обмен всеми разведданными.

"Ранее этот собеседник, знакомый с ситуацией, говорил, что приостановление было "выборочным " и касалось только информации, которая может использоваться для ударов в пределах территории России. "Несколько часов назад остановился обмен всей информацией", сказал он", – рассказала Гейнс.

UPDATE: The US has stopped sharing "all" intelligence with Ukraine, a Ukrainian source has said.

Previously the source, with knowledge of the situation, said the halt in the follow of intelligence had been "selective", only affecting information that could be used for attacks… https://t.co/TBv3noJ6Mn