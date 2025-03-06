Bloomberg: Трамп хочет связать соглашение о минералах с согласием Киева прекратить огонь

Президент США Дональд Трамп якобы хочет связать подписание соглашения с Украиной о добыче полезных ископаемых с согласием Киева на скорейшее прекращение огня в войне с Россией, которая ведет свое полномасштабное вторжение более трех лет.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Согласно публикации, Вашингтон дал понять европейским чиновникам, что Трамп готов завершить работу над соглашением о природных ресурсах при условии, что украинский президент Владимир Зеленский согласится на реальный путь к перемирию и переговоры с Москвой, говорят источники.

Эти дополнительные условия являются основной причиной того, что соглашение об экономическом сотрудничестве до сих пор не подписано, несмотря на публичные заявления Трампа и Зеленского, свидетельствующие об их готовности подписать соглашение, отметили источники агентства на условиях анонимности.

Некоторые собеседники сказали, что в ближайшие дни может произойти движение по соглашению. Другие чиновники предупредили, что позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп известен тем, что может изменить свое мнение.

Несколько представителей администрации Трампа заявили в последние дни, что соглашение по критически важным минералам является важным компонентом и шагом на пути к плану президента США по миру в Украине.

Нет никаких признаков того, что лидер России Владимир Путин готов согласиться на прекращение своего вторжения, а также того, что США подталкивают Москву к компромиссам, в отличие от требований, выдвинутых Зеленскому.

Любое перемирие потребует согласия на прекращение боевых действий как со стороны России, так и со стороны Украины.

В последние дни США оказывали сильное давление на Зеленского, приостановив всю военную помощь и предоставление разведданных, что, по словам европейских чиновников, имело целью убедить украинского лидера стать на путь, который соответствует целям Трампа.

Советник по вопросам национальной безопасности США Майк Волтц заявил в эфире Fox News, что если стороны смогут "продвинуться к этим переговорам и, по сути, вынести на стол некоторые меры по укреплению доверия, тогда президент внимательно посмотрит на возможность отмены этой паузы (по предоставлению помощи)".

Параллельно с требованиями к Украине американские чиновники ведут переговоры с Россией, сказал один из собеседников агентства, хотя непонятно, оказывается ли какое-то давление на Москву, чтобы она села за стол переговоров.

Несколько европейских чиновников заявили, что их оценка заключается в том, что конечная цель Путина – захват Украины – не изменилась, и российскому лидеру нельзя доверять. Война закончится, только если Путин остановит вторжение, считают они.

По данным корреспондента Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих, представители администрации Дональда Трампа на следующей неделе посетят Саудовскую Аравию для встречи с украинской делегацией, которая будет включать главу ОПУ Андрея Ермака.

Напомним, в четверг спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, подход Дональда Трампа к российско-украинской войне предусматривает перезагрузку отношений с Россией.