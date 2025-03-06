Кэллог: "Стамбульские соглашения" не являются справедливым ориентиром, нужно что-то полностью новое

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что идея вернуться к "Стамбульским соглашениям", высказанная спецпосланником Трампа Уиткоффом, не является позицией администрации Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Келлог сказал во время дискуссии Совета по международным отношениям.

Отвечая на вопрос, является ли Стамбульский протокол чем-то, с чем он работал для достижения мира между Украиной и Россией, Келлог ответил: "Нет".

Комментируя предложение другого спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа сделать "Стамбульские соглашения" ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией", Келлог сказал, что он не считает эти соглашения справедливой отправной точкой, поскольку они обсуждались через 30 дней после полномасштабного вторжения России.

"Стамбульские требования были чрезвычайно серьезными для ослабленной Украины. И здесь я бы согласился с тем, что говорил Стив. А Стив говорил – это отправная точка... Я не считаю, что это справедливая рамка. Я думаю, что мы должны разработать что-то полностью новое. Если вы хотите, вы можете с россиянами начать с этих позиций", – сказал Келлог.

Он добавил, что предложение Виткоффа является лишь его комментарием, а не позицией администрации Трампа.

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий ранее сообщил, что США официально не предлагали Украине вернуться к так называемым "Стамбульским договоренностям" для "мирного урегулирования".