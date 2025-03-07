Туск объявил о планах подготовить каждого мужчину в Польше на случай войны

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что польское правительство работает над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше на случай войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Туск сказал во время выступления в Сейме в пятницу, его цитирует RMF FM.

Туск отметил, что "ведется работа над широкомасштабной военной подготовкой для каждого взрослого мужчины в Польше".

"К концу года мы хотим иметь готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был подготовлен к войне", – заявил Туск, выступая с речью о международной ситуации и безопасности Польши.

По его мнению, интенсивная подготовка должна позволить сделать из тех, кто не служит в армии, полноценных солдат в случае вооруженного конфликта.

Туск обратил внимание на численность армии Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России. По его словам, украинская армия сейчас располагает около 800 тысяч человек, тогда как российская армия насчитывает около 1,3 миллиона солдат.

"Сегодня мы говорим о том, что Польша должна иметь полумиллионную армию вместе с резервистами", – сказал Дональд Туск.

Позже в общении с журналистами Туск сообщил, что для женщин военная подготовка не будет обязательной, но при желании они смогут присоединиться.

Литовская разведка предупредила в пятницу, что в течение трех-пяти лет Россия может создать потенциал, достаточный для ограниченных действий против НАТО.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что до сих пор видит вероятность того, что в 2029-2030 годах Россия попытается атаковать страны НАТО.