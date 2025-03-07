Трамп заявил, что ему легче "иметь дело" с Россией, а Путин хочет "мира"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он верит в желание Владимира Путина достичь "мира" в Украине и сказал, что в вопросе урегулирования войны ему легче "иметь дело" с Россией.

Об этом Трамп сказал в Белом доме в пятницу, отвечая на вопросы прессы, пишет "Европейская правда".

В ответ на вопрос, верит ли Трамп, учитывая российские бомбардировки Украины, что Владимир Путин хочет мира, Трамп сказал: "Да, вы знаете, я ему верю".

При этом Трамп еще раз подчеркнул то, о чем он писал в посте в Truth Social ранее в пятницу, что Россия разбивает Украину на поле боя.

Далее президент США заявил, что в вопросе урегулирования конфликта ему легче "иметь дело" с Россией, а не с Украиной.

"Откровенно говоря, мне труднее иметь дело с Украиной. У них нет карт. Вы знаете, будет встреча в Саудовской Аравии где-то на следующей неделе. Мы считаем, что с точки зрения достижения окончательного урегулирования, возможно, будет легче иметь дело с Россией. Удивительно, потому что у них все карты", – сказал президент США.

Трамп несколько раз повторил, что Россия хочет завершить войну, и что ему кажется, что Украина тоже хочет завершить войну. Он сказал, что у него были "хорошие отношения" с Путиным несмотря на "русский заговор", и что Путин "хочет завершить войну".

Трамп также объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине.

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.