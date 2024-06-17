В Грузии за день зафиксировали четыре землетрясения

В Грузии за воскресенье, 16 июня, случилось сразу четыре землетрясения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Первые толчки зафиксировали в 17:16 по тбилисскому времени (18:16 – по киевскому), а затем – в 19:42, 19:49 и 20:08.

Как отмечает Национальный центр сейсмического мониторинга, эпицентр подземных толчков находился вблизи сёл Ири и Баджихеви, что к юго-востоку от города Они.

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Землетрясение наибольшей магнитуды зафиксировали в 19:42 – 4,7. Наименьшую магнитуду имело последнее землетрясение за день – 3,3.

На прошлой неделе из-за значительной силы землетрясения на греческом острове Родос в среду рейсу из Лондона, который как раз должен был приземляться там, пришлось заходить на посадку с двух попыток.

Ночью 4 июня в северной части Грузии произошло сильное как для региона землетрясение, магнитуда толчков составляла 5,4.

Днем 3 июня значительное землетрясение зафиксировали возле греческого острова Китнос, эти толчки ощутили в Афинах.

В ночь на 21 мая землетрясение магнитудой более 4 напугало жителей итальянского портового городка возле Неаполя.