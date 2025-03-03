На греческих островах, включая Санторини, после серии землетрясений открывают школы

Школы на кикладских островах Санторини, Иос, Аморгос и Анафи во вторник снова будут приветствовать своих учеников и работников после многонедельного закрытия во время серии мощных землетрясений, которые произошли в этой части Эгейского моря с конца января до середины февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Незначительные толчки все еще фиксируются вокруг островов, но во время встречи на прошлой неделе эксперты выразили уверенность, что это явление подходит к концу и жизнь может вернуться к нормальному ритму после долгих выходных, связанных с Чистым понедельником.

Проверка всех общественных зданий на четырех островах подтвердила, что они хорошо выдержали сейсмическую активность и могут вернуться к эксплуатации.

Тем не менее, принимаются повышенные меры безопасности, и жителям рекомендуется быть особенно осторожными при выборе маршрутов для передвижения, а также проверять свои дома и предприятия на предмет повреждений.

Греческие острова Санторини и Аморгос около трех недель страдали от интенсивной сейсмической активности. За это время в районе произошли тысячи землетрясений, магнитуда сильнейших толчков превышала 5.

На фоне этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверил, что страна безопасна для туристов.