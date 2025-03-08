В Армении, возле границы с Грузией, произошло землетрясение

В субботу утром в Армении, недалеко от границы с Грузией, произошло землетрясение средней силы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Newsgeorgia.

По информации Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, магнитуда составила 5,1. Эпицентр был в 45 км от границы, недалеко от города Спитак в Лорийской области Армении.

Толчки были зафиксированы в 9:26 по тбилисскому времени и ощущались в грузинской столице. Гипоцентр находился на глубине 10 километров.

Спасательная служба Армерии сообщила, что магнитуда землетрясения в эпицентре составляла 6-7.

Кроме Лори, максимально оно ощущалось в регионах Ширак и Тавуш, а в регионах Котайк, Гегаркуник и Арагацотн – магнитудой 2-4.

Напомним, осенью возле Тбилиси зафиксировали землетрясение магнитудой более 4.

А в июне в Грузии за день зафиксировали четыре землетрясения.